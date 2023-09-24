Японские ученые научились выращивать зубы: так сможет каждый?

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Исследователи из Страны восходящего солнца готовы совершить большой прорыв. Когда лекарство будет готово?

Япония всегда поражала своим прорывом в научных областях. В этот раз стало известно, что ученые стартапа Toregem Biopharma, который финансируется Киотским университетом, планируют создать препарат для выращивания зубов к 2030 году.

Японское информационное агентство Kyodo выяснило, что лекарство будет воздействовать на зачатки зубов, которые находятся в ротовой полости. Известно, что они способны вырасти в полноценные зубы, но сейчас они лишь исчезают со временем.

Препарат ученых будет останавливать действия белка. Именно он не дает зубам расти. Таким образом сформировавшиеся зачатки заменят непрорезавшиеся или выпавшие зубы.

Также у сотрудников Toregem Biopharma уже есть успешный кейс в этой области. В 2018 году они смогли вырастить зубы мышей и хорьков. А первые эксперименты на людях планирую провести в 2024 году.

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