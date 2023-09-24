Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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В Польше украинского лидера и вовсе «опустили по полной программе», считают соотечественники.

Бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы назвал провалом поездки действующего президента страны Владимира Зеленского на Запад. По словам Олега Соскина, они не принесли никаких результатов.

«А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег», — прокомментировал он ситуацию в своем личном блоге на YouTube.

Соскин напомнил, как Зеленскому аплодировали в Канаде или год назад после его выступления в США, однако, отметил он, политику сегодня начали давать только пустые обещания. При этом никакой существенной помощи ему не предлагают.

Бывший советник Кучмы также обратил внимание на ухудшающиеся польско-украинские отношения. По его словам, Варшава «опустила Зеленского по полной программе».

Отношения между Украиной и Польшей последнее время стремительно накаляются. Президент Польши Анджей Дуда ранее сравнил Украину с утопающим, который может утащить на дно любого, а после начал игнорировать своего украинского коллегу Зеленского — их встреча на полях Генассамблеи ООН так и не состоялась.

Польский премьер Матеуш Моравецкий накануне обратился к Зеленскому и потребовал его никогда не оскорблять поляков. Высказался он на фоне обиды Зеленского после отказа Варшавы предоставлять помощь Киеву.

РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную помощь ВСУ, станут для российской армии «законной целью». Подчеркивалось также, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт.

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