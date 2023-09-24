Это поможет: нумеролог рассказала, как узнать цвет своей ауры

Фото: www.globallookpress.com / Natasha Seery

Какие тайны откроет для вас новое знание? Как этим можно управлять?

У каждого человека аура имеет свой цвет, который может многое сказать об особенностях характера, интересах и талантах. А простая арифметика поможет этот цвет определить. Об этом изданию Москва 24 рассказала нумеролог Виктория Крылова.

Способ вычисления

По словам эксперта, аура, по-другому биополе, каждого человека формируется еще в утробе. Это «сосуд нематериальной энергии», то, что нам не видно, но мы ее чувствуем. Для того, чтобы узнать цвет ауры, нужно взять дату рождения и сложить все цифры до получения однозначного числа. Например, у человека, родившегося 15.07.1985, получается число девять.

При этом нумеролог обратил внимание на то, что если при суммировании получилось 11 или 22, складывать их не надо — они сами соответствуют определенному цвету.

Значение

Так, обладатели цифры 1 имеют красную ауру. Эти люди чувствительны и сильно любят жизнь во всех ее проявлениях. Они практически никогда не унывают, стремятся к разного рода удовольствиям и являются истинными лидерами.

2 символизирует желтый цвет ауры, которая принадлежит людям общительным, честным, дружелюбным. Они дипломатичны, умеют работать в команде, им больше всего подходит творческая работа с физической активностью.

Цифра 3 соответствует оранжевому цвету. Такие люди — чуткие, внимательные, семейные. Им крайне важно приносить пользу миру, причем безвозмездно. Лучше всего им подходит развитие семейного бизнеса или благотворительность.

4 — аура зеленая. Люди с зеленой аурой очень коммуникабельны, легко адаптируются и быстро перестраиваются. Они отличаются ранимостью и упертостью, сентиментальностью и практичностью. Благодаря вечному позитиву им везде хорошо.

Цифра 5 говорит о голубом цвете ауры. А она относится к людям-авантюристам, которые не могут жить без приключений и постоянно находятся в поисках чего-то нового. Они готовы обучаться на протяжении всей жизни, кардинально меняя направления, также от природы являются отличными учителями.

Цифра 6 — это синий цвет. Представителям данной ауры характерны такие качества, как щедрость, спокойствие, ответственность, красота и твердая уверенность в себе. Это прирожденные покровители или миссионеры.

Счастливое число 7— фиолетовая аура. Такие люди интересуются мистикой и таинственностью. Многие из них становятся ясновидящими. Им нужно выбирать род деятельности, который позволит помогать другим: отдавая энергию, они заряжаются ею еще больше.

Цифра 8 обозначает розовую ауру. Этим людям свойственна тяга к материальному, целеустремленность, деловитость, но при этом они нежные и заботливые. Для них идеально подходит профессия, связанная с переездами.

9 — это бронзовый цвет ауры, эти люди наделены твердым характером. Для них важна независимость, как денежная, так и личная. В плане профессии им подойдет любая сфера, так как ум и упорство помогают им достичь всех целей.

Те, у кого при расчетах вышла цифра 11, имеют серебряную ауру. Они являются лидерами и успешны в дипломатии. Как объяснила нумеролог, им хорошо подходят разные виды творчества и спорта.

Наконец, 22 — это золотая аура. У таких людей огромный потенциал, они легко добиваются успеха, даже ставя себе сложнейшие цели. Они очень общительны, добры. Они умеют быть лидерами и мотивировать окружение.

Ранее 5-tv.ru писал о советах нумеролога по выбору партнера на всю жизнь.