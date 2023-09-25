«Пусть будет так всегда»: Проскурякова впервые высказалась после госпитализации Николаева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Супруга именитого артиста наконец прервала молчание.

Певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу и перенес серьезную операцию на сердце. Супруга артиста Юлия Проскурякова долго хранила молчание по поводу происходящего, чем встревожила поклонников.

Но теперь, наконец, она высказалась, пишет портал utro.ru. Отмечается, что жена исполнителя не сказала ни слова про состояние мужа, только поздравив возлюбленного с очередной годовщиной свадьбы.

«С годовщиной нас. Пусть будет так всегда. Люблю!» — трогательно обратилась она к мужу, опубликовав фотографию из семейного архива.

Звездная пара находится вместе уже 13 лет — Николаев и Проскурякова поженились 23 сентября 2010 года. В 2015-м у них родилась дочь.

Николаев сейчас находится в одной из московских клиник. Ему сделали операцию по коронарному шунтированию, его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего у Игоря Николаева начались проблемы с сердцем.