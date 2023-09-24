Вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере Косово

Фото: Reuters / FATOS BYTYCI

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Неизвестные въехали на территорию обители на бронетехнике, разрушив запертые ворота.

Вооруженные люди в масках проникли на территорию Баньского монастыря Сербской православной церкви, расположенного вблизи Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косове. Об этом сообщает RTS.

Уточняется, что в монастыре остается группа подвижников из Нови-Сада, послушники, а также священник и игумен Данило. Послушники заперлись в храме монастыря. Близлежащая территория оцеплена. Выйти или зайти никто не может.

Двор монастыря полон вооруженных. Они время от времени открывают беспорядочную стрельбу. Их мотивы и цели неизвестны. О пострадавших или разрушенниях пока также не сообщается.

Рашко-Призренская епархия отреагировала на происходящее, выразив обеспокоенность ситуацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич заявил о безуспешности брюссельских переговоров с представителем непризнанной республики Косово Альбином Курти.