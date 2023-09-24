Автомобильный склеп: десятки элитных машин погребены на парковке в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl

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Иномарки оказались под завалом из труб. Как водители будут добираться до своего транспорта?

У жителей ЖК «Хорошевский» в Москве день явно начался не с кофе. На подземной парковке комплекса обрушились трубы, которые прибили несколько десятков иномарок. Среди них такие элитные автомобили, как Mercedes и Porsche.

По информации Telegram-канала Mash огромное количество машин до сих пор погребены под землей. Владельцы автомобилей даже не могут добраться до своего транспорта. Все из-за того, что упавшие трубы преградили весь путь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с десятью машинами, а после этого он скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Липецкой. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника в Подмосковье. По факту происшествия уже начали проверку.