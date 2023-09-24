ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Какова обстановка в регионе к этой минуте?

В воскресенье, 24 сентября, украинские боевики нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщают в оперативных службах региона.

Уточняется, что мощный ракетный удар нанесен по Токмаку в 13:35. Источник отметил, что в настоящий момент известно о гибели одного человека и еще 11 раненых.

Напомним, в начале сентября ВСУ обстреляли из артиллерии этот же запорожский город. В результате попадания загорелся трансформатор на одной из улиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении.