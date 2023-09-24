В ДНР ввели военную цензуру на сообщения и телефонные разговоры

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Читайте нас в: Дзен Новости

В республике также будет действовать комендантский час.

Военная цензура на телефонные звонки, электронные почтовые письма и интернет-сообщения вводится в Донецкой Народной Республике. Соответствующий указ был подписан главой ДНР Денисом Пушилиным.

Контроль будет вестись не только за телефонными переговорами, но и почтовыми отправлениями. Местное управление ФСБ занимается разработкой плана осуществления работы совместно с министерством связи и министерством финансов ДНР.

В регионе также введен комендантский час. Улицы будут патрулироваться с 23:00 до 04:00 в будние дни. Запрещены также некоторые массовые акции, в том числе несогласованные собрания и митинги. Исключения составляют мероприятия, разрешение на проведение которых предоставлено Оперштабом по реагированию на военные угрозы.

Ранее 5-tv.ru писал, что движение на поврежденной части Крымского моста открыли раньше срока. Комендантский час, который действовал на трассе, сняли