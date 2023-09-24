Секс-гигант из Омска четыре года накачивал «причинное» место маслом и чуть не умер

Фото: www.globallookpress.com / K. Thomas

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Мужчина едва не остался без детородного органа. Но как так вышло?

Неутомимый секс-гигант из Омска четыре года накачивал причинное место вазелиновым маслом, чтобы увеличить размеры и подарить женщине яркие ощущения, сообщает Mash.

Как итог, объект эксперимента едва не отрезали. Ходят слухи, что на такой поступок его вдохновил Кирилл «Руки-базуки», который накачал мышцы синтолом. Фанат решил действовать умнее своего кумира, поэтому работал точечно, в одном месте и ради возлюбленной.

Свой эксперимент он начал еще в 2019 году, со временем создался накопительный эффект. Однако в 2023 году ему все же пришлось обратиться к урологу. Причина — подозрительные бугорки, покраснения и прочее неприятные «побочки». Как следствие, ткани стали отвергать инородное масло, поэтому началось воспаление, аллергия и подобное.

Благодаря оперативному вмешательству врачей поражения детородного органа удалось избежать. Однако пришлось сделать две операции, с разницей в четыре месяца. Как итог, зачать детей 32-летний мужчина сможет, но насколько хорошо работает его инструмент — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл «Руки-базуки» окончательно потерял человеческий облик на Бали.