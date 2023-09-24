Няня ребенка Бориса Джонсона позволила лишнего: жена не сдержалась

Фото: Reuters / CARLA CARNIEL

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Нанятая сотрудница не продержалась и нескольких месяцев. Что происходит сейчас?

В Британии страсти происходят не только в королевской семье. Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон с женой также регулярно обрастают крупными скандалами. В этот раз няня Тереза Доус, которая работала в семье политика, рассказала изданию Mirror, что была уволена на третий день своей работы. Дело в том, что она выпила розовое вино вместе с политиком. А такое поведение не понравилось жене экс-премьера Кэрри Джонсон.

Супруга политика уволила Доус. Экс-премьер же не был доволен таким решением. Но ничего сделать не смог из-за гормонального «сбоя» своей жены.

«Я пробыла там всего три дня, и мне даже не удалось подержать ребенка. Лучше бы я никогда не связывалась ними, это был полный кошмар. Честно говоря, это было довольно хорошее розовое вино, но оно того определенно не стоило», — рассказала няня.

Теперь Доус хочет подать в суд на семью, чтобы получит с них деньги, которые были согласованы по контракту. Политик же не согласен с иском.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета.