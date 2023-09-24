Тревожные звоночки: как по запаху определить, сколько человеку осталось жить

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; Личный архив Василия Новоселова; 5-tv.ru

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На какие именно нюансы стоит обращать внимание и какой образ жизни вести, чтобы продлить себе жизнь?

С годами организм человека приобретает характерный, не очень приятный запах. В народе его называют «старушечьим», поскольку чаще всего он появляется у людей предпенсионного возраста. Избавиться от него бывает непросто, зато проявляется он достаточно быстро.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru геронтолог и врач-гериатр Валерий Новоселов объяснил, как по аромату определить, сколько человеку осталось жить. По словам эксперта, если неприятное амбре проявляется уже в 60 лет, то это должно стать сигналом для визита ко врачу. Если же человек может похвастаться запахом чистоты и в 80 лет, то его организм явно моложе, чем на то указывают цифры в паспорте.

«Через запах можно делать прогноз, сколько проживет человек. Если у него проявляется запах на подходе к пожилому возрасту, то это неправильно. Если он проявляется еще раньше, то нужно искать проблемы. Значит, наша антиоксидантная защита дала сбой, и генетическая система процудирует белки, которые начинают пахнуть. Это один из критериев биологического возраста, мой персональный», — прояснил он.

Отличным способом защититься от этого явления геронтолог назвал совокупность мер. Во главе угла должны стоять правильное питание и достаточная двигательная активность.

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