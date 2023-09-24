Кабмин России выделил фонду «Защитники Отечества» пять миллиардов рублей

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение.

Российское правительство выделит более пяти миллиардов рублей в распоряжение фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Средства будут использованы для обеспечения помощью семей погибших военнослужащих, а также ветеранов конфликта на Украине.

Пресс-служба правительства сообщила, что председатель Михаил Мишустин уже подписал соответствующий документ. Деньги будут выделены из резервного фонда кабинета министров. Отмечается, что некоммерческая организация «Защитники Отечества» была инициирована президентом Владимиром Путиным.

Членам семей погибших в зоне СВО и вернувшимся ветеранам будет гарантирована медицинская помощь, включая лекарства и необходимые приспособления. На средства фонда также будет произведена адаптация их жилья под индивидуальные нужды.

Ранее 5-tv.ru писал, что кабмин выделит миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя.