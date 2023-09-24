Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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На месте работают медики и судмедэксперты.

В Нижегородской области ДТП с участием маршрутки и грузовика унесло жизнь трех человек. Еще тринадцать человек официально объявлены пострадавшими. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД.

Столкновение двух транспортных средство произошло около десяти часов по Москве на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района. Момент случившегося, судя по всему, не попал на камеры регистраторов. На месте ЧП уже трудятся бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ.

Как сообщили позже в минздраве региона, состояние 12 человек (в том числе ребенка) оценивается как среднетяжелое, еще один человек от госпитализации отказался. Пострадавшего несовершеннолетнего направят в детскую областную больницу.

Эксклюзивно для 5-tv.ru источник поделился и кадрами с места ЧП. На фото видно, что газель, столкнувшаяся с грузовиком, сложилась в гармошку. От транспортного средства осталась лишь груда искореженного металла. Предварительной причиной случившегося ведомственные органы называют нарушение правил ПДД водителем маршрутки: он допустил выезд машины на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области авария обернулась гибелью велосипедисток.