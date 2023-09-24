Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Ничего милее сегодня вы уже не увидите!

Рождение первого в России малыша панды стало настоящим событием как для любителей животных, так и для работников зоопарка. Мамой панда ДинДин стала в конце августа. Лишь спустя время зоологам удалось выяснить: ДинДин родила девочку.

24 сентября крошечной панде исполняется один месяц. Малышка постоянно находится под наблюдением специалистов и отличается превосходным аппетитом. Мохнатая мама ни на шаг не отходит от своего детеныша, постоянно придерживая крошку на руках.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 сантиметра. У нее появилась шерстка и наладилась терморегуляция, поэтому заботливая мама Диндин уже спокойнее относится к тому, что детеныша забирают на осмотр. Если еще недавно ДинДин поднимала панику, то теперь, пока крошечную панду изучают зоологи, пушистая мать потребляет бамбук.

В Telegram-канале мэр города Сергей Собянин поспешил успокоить всех интересующихся, подчеркнув: для наблюдения за малышом панды в зоопарке оборудовали специальный инкубатор, позволяющий регулировать температуру воздуха. Специально обученные люди периодически корректируют там влажность воздуха, чтобы детеныш чувствовал себя спокойнее.

Ранее 5-tv.ru писал, как панда ДинДин ухаживает за своим малышом.