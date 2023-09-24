Найден способ распознать «раковый» кашель в преддверии осенних простуд

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Какие симптомы всегда должны настораживать?

Золотая осень, к сожалению, не только романтичная пора с шуршащими листьями под ногами. Традиционно с приходом холодов начинается сезон гриппа, ОРВИ, в этом году вдобавок возобновился коронавирус. Один из симптомов перечисленных заболеваний — кашель не всегда говорит о респираторных инфекциях. Он может быть главным симптомом рака легких. Об этом сообщила врач общей практики Татьяна Захарова изданию МедикФорум. Специалист рассказала, чем отличается раковый кашель от иных доброкачественных состояний.

По словам врача, верным признаком рака легких является сильный кашель, который никак не проходит. Так, время может дать подсказки.

«Если ваш кашель вызван смертельным заболеванием, он не исчезнет и будет длиться более двух или трех недель. Как правило, кашель присутствует в течение восьми или более недель, прежде чем будет поставлен диагноз рака легких», — отметила Захарова. Она добавила, что вначале кашель может быть сухим, со временем начинает появляться мокрота ржавого цвета либо с прожилками крови.

Помимо кашля человека может мучить постоянная усталость, у больного также наблюдаются отсутствие аппетита и потеря веса. Уточняеся, что около 60 из 100 людей с раком легких имеют потерю аппетита и значительную потерю веса на момент постановки диагноза. Среди других симптомов: хриплый голос, проблемы с глотанием, шишки на шее из-за увеличения лимфатических узлов, постоянная одышка.

Врач подчеркнула, что люди с перечисленными показаниями должны как можно скорее обратиться к врачу для прохождения обследования.

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