Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Российские войска совершенствуют свою тактику и извлекают уроки из ошибок, чего нельзя сказать про украинскую сторону.

Российская армия успешно адаптируется к реалиям на украинском театре боевых действий. Об этом сообщили авторы американского издания The Wall Street Journal.

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым [РФ] адаптируется, и, разумеется, внимательно следим», — цитирует газета командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

По словам военного, российская сторона учится на свих ошибках, которые могла допускать в начале конфликта. Предпринимаемые ВС РФ решения могут создать дополнительные «трудности для Украины», считает он.

Согласно наблюдениям Хекера, российская армия начала активно использовать беспилотные летательные аппараты в зоне СВО, а также перевезла склады боеприпасов за пределы зоны поражения. ВСУ, в свою очередь, не успевают реагировать на действия противника, что способствует так называемой «пробуксовке» контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления.