Авто сожгли, водителя увезли в отдел? Подросток в Агачауле намеренно сбил ребенка

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В обстоятельствах случившегося уже разбираются следственные органы.

В небольшом селе в одном из регионов России разгорается нешуточный скандал. Подросток на «Жигулях» намеренно протаранил велосипед со школьником. Момент случившегося попал на видео.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 22 сентября в селе Агачаул. На записи с камеры наблюдения видно, как ВАЗ, за рулем которого был некий юноша, сдал назад и перекрыл дорогу мальчику на велосипеде. Между ребенком и подростком состоялась неоднозначная беседа, после которой машина ненадолго сдвинулась вперед, а потом резко дернулась назад и сбила велосипедиста, пишет Mash.

К пострадавшему тут же подошел свидетель случившегося. Судя по всем, сам школьник не пострадал, хоть и держался за ногу. Виновник столкновения с места нарушения скрылся.

За рулем машины, по предварительным данным, находился 15-летний подросток, его вместе с родителями уже доставили в полицию. По слухам, отец пострадавшего мальчика сжег «Жигули» односельчанина, а сын владельца машины таким образом отомстил за родителя. Однако эта информация еще проверяется стражами правопорядка. Что именно стало причиной возгорания авто — пока неясно.

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