Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Страна Евросоюза рискует оказаться в экономическом тупике.

Польские политики предпочитают не обращать внимание на вред для страны от противостояния с Россией, хотя ненависть к РФ наносит экономике страны непоправимый вред. Таким мнением поделился аналитик Богдан Куляс в публикации для Mysl Polska.

После того как Польша объявила Украине продовольственное эмбарго, в стране переключились и на Россию. Обозреватель подчеркнул, что в отличие от других государств, Польшу совсем не интересует, что мир движется вперед. Главным приоритетом власти страны называют счастье США и реализацию ее амбиций.

«Наша радость — насолить России… Собственное счастье нас не интересует», — озвучил мысль он.

По словам Куляса, пока Китай, РФ и Индия ищут новые пути сотрудничества, Штаты вставляют принципиальным соперникам палки в колеса. Закономерным итогом таких поступков станет тот факт, что ни РФ, ни Польша не получат новых экономических возможностей.

Затяжная политика правящей в стране партии «Право и справедливость» (ПиС), как утверждает обозреватель, «принесла свои плоды»: американо-индийский торговый маршрут «обойдет Россию стороной», и в результате Польша не станет одним из инфраструктурных центров, резюмирует он.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Польша жаждет эскалации конфликта на Украине.