Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Всего одна ситуация подсветила реальное положение вещей в армии Украины.

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) решил дезертировать после того, как ему отказались лечить раненую руку. Детали вопиющего прецедента раскрыли журналисты газеты The Times.

После того, как ВСУ потерпели крах в контрнаступлении, а затем сенсационно провалились на работинском и донецком направлениях, в армии творится неладное. Сначала часть неонацистов потребовала срочного отпуска, а после этого еще один военный дезертировал, сославшись на проблемы со здоровьем.

Журналистам 20-летний юноша рассказал, что был ранен в плечо. Командование отправило своего солдата в больницу в Виннице, где облегчить ему муки врачи не смогли, оставив осколки. Рука из-за этого частично потеряла функциональность: появились сильные боли, порой в конечности чувствовалось онемение.

Отпустить украинца по доброй воле в руководстве не захотели, предложив ему заплатить за больничный. Тогда-то украинец и решился на предательство: в один момент появившийся на службе добровольцем молодой человек дезертировал, оставив командование ломать голову.

«Так зачем мне возвращаться? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», — рассказал военный.

По признаниям самого раненого, ситуация в ВСУ сегодня выглядит хуже некуда. Армия несет грандиозные потери, а в рядах руководства процветает коррупция. Он отметил, что жизни солдат для командования не имеют никакого значения, а врачи привыкли считать взятки, совершенно забыв о своей высокой миссии лечения людей.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Киев начал капризничать на фоне провальных атак ВСУ.