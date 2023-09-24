«Говорил об этом страстно»: Белому дому пришлось оправдываться за Байдена и его слова

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Очередное публичное выступление не обошлось без нюансов.

В конце недели президент США Джо Байден провел очередное деловое мероприятие, которое, как и многие предыдущие, не обошлось без конфуза. На встрече со спонсорами своей компании политический лидер дважды рассказал аудитории одну и ту же историю, сообщает Daily Mail.

Байден упомянул трагедию в американском городе Шарлотсвилле в 2017 году, когда во время марша ультраправых погибла молодая женщина. Случившееся оставило неизгладимый отпечаток на воспоминаниях политика: именно тогда он решил баллотироваться в президенты. Уже позже оказалось, что эту историю Байден уже рассказывал практически дословно на другом мероприятии: этот факт стал поводом для насмешек в мировой прессе.

Спустя время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер странным образом объяснила очередной конфуз политического лидера. По ее словам, президента просто захватили эмоции, а его речь шла от сердца. Именно поэтому он решился предаться воспоминаниям публично во второй раз.

«Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь, …потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов», — заявила Жан-Пьер.

Ранее 5-tv.ru писал, как Джо Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту.