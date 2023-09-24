Меган Маркл рвется обратно в Голливуд и уже подружилась с Кевином Костнером

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Герцогиню Сассекскую все чаще видят в компании знаменитостей, а принц Гарри только скромно улыбается за ее спиной на публичных мероприятиях.

Супругу принца Гарри Меган Маркл все чаще видят в компании знаменитостей. Она никогда не была первой звездой Голливуда, но стремилась, и теперь, по слухам, решила вернуться к исполнению актерских мечтаний. В соцсетях бурно обсуждают появление герцогов Сассекких на благотворительном мероприятии One805 Live! по сбору средств для служб экстренного реагирования. Проходило оно в поместье оскароносного Кевина Костнера, гостями были первые лица кино и телевидения — Опра Уинфри, Эллен Дедженерес и другие, все вместе играли в поло.

Маркл выглядела счастливой, на заднем плане скромно улыбался ее супруг. Бывшая (или уже действующая?) актриса, хоть раньше и жаловалась на запреты Букингемского дворца, подобрала весьма чопорный для голливудской тусовки наряд — твидовый кейп Carolina Herrera, черные брюки и лодочки, волосы собрала в тугой пучок. Пара казалась довольной событием и друг другом, подтверждений слухам о зреющем разводе оба не демонстрировали.

Став частью королевской семьи Великобритании, Меган забыла об актерских амбициях, посвятила себя монаршим обязанностям. Радости от них не получала, кроме того, как признавалась, родственники не очень высоко ценили ее труды и регулярно обижали. Когда Маркл забрала мужа из дворца и увезла в США, она сначала пожаловалась миру на тяготы жизни в Букингемском дворце, потом попробовала сняться в документалке имени себя и Гарри, а теперь, видимо, собирается ворваться в художественное кино.

Недавно герцогиня Сассекская заключила контракт с агентством талантов William Morris Endeavor и наняла сразу трех агентов — Ари Эмануэля, Брэда Слейтера и Джилл Смоллер. На счету помощников Меган работа с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, певицей Адель, теннисисткой Сереной Уильямс. Поклонники затаились и ждут появления Маркл на большом экране. Правда, от скандалов супруга принца Гарри отказаться пока не может. Как писал ранее 5-tv.ru, ей придется предстать перед судом, истцом выступит ее родной отец.