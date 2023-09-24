Развожаев рассказал о чуде с иконой Ушакова из атакованного ВСУ штаба ЧФ

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

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Причисленный к лику святых адмирал не проиграл ни одного боя. Сегодня он продолжает защищать Севастополь.

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) штабе Черноморского флота в Севастополе чудом уцелела деревянная икона с изображением адмирала Федора Ушакова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Великий русский флотоводец был канонизирован Русской православной церковью в 2001 году, причислен к лику святых как праведный воин в 2004-м.

«Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота», — написал глава города.

По словам Развожаева, о находке ему рассказал благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Отметил, что деревянная рама иконы в бою полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, остался нетронутым огнем. На изображении есть надпись — призыв не отчаиваться, так как нынешние грозные бури однажды обратятся славой для России. По мнению губернатора, он и все его соотечественники стали «свидетелями настоящего чуда».

Развожаев добавил, что предложит отцу Сергию и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Ранее 5-tv.ru писал об обнаружении в Луганской народной республике (ЛНР) более 100 православных икон, которые националисты планировали вывезти на территорию Украины.