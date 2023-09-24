Иван Жидков рассказал, почему дочь от Татьяны Арнтгольц переехала к нему

Актер Жидков о переезде к нему дочери от Арнтгольц: Иногда удобно пожить у папы

Фото: Instagram* / ivantsarevitch1

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Артист заверил, что в его семейной истории нет ничего драматичного.

Актер Иван Жидков объяснил, почему дочь от экс-супруги Татьяны Арнтгольц Мария переехала к нему. Случилось это еще летом, и поклонники долго гадали, из-за чего у 13-летней девочки возникли конфликт с мамой, как к этому причастен отец. У актера есть также младший сын Степан от отношений с Лилией Соловьевой, мальчик периодически гостит у папы. Со всеми наследниками он познакомил юную пассию Марию.

Несмотря на сложный сценарий личной жизни, с детьми и бывшими возлюбленными Жидков, похоже, сумел наладить спокойные отношения. Вот и отвечая на вопрос о дочери, он поспешил оправдать ее маму — заверил, что никакого скандала нет, Маша от Арнтгольц не сбежала, а просто решила попробовать пожить на другой территории.

«На самом деле в этом нет ничего драматичного. Наверное, есть история переходного возраста, когда сложный подростковый характер… Иногда удобно пожить у папы, иногда у мамы», — заверил Жидков.

Актер в эфире федерального канала в очередной раз уточнил, что находится с бывшей женой в прекрасных отношениях, а их развод не стал травмой для дочери — для этого сделано все возможное. Звездный папа уверен, что наследница не переживает из-за расставания родителей, так как чувствует, что оба всегда рядом.

Молодая возлюбленная 40-летнего Жидкова старше его дочери всего на восемь ле. С девушкой он познакомился в прошлом году в Ростове и поспешил перевезти в Москву. Говорит, это была любовь с первого взгляда. Красотка нашла общий язык с детьми, и теперь в доме актера, по его словам, «пионерский лагерь» — компания очень молодых ребят.

Татьяна Арнтгольц тоже нашла свое счастье, пусть и не в столь юном создании. В мужья она выбрала коллегу Марка Богатырева, родила ему сына Данилу, зимой мальчику исполнится два года. Ранее, писал 5-tv.ru, актриса призналась, что ей очень непросто далась вторая беременность.

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