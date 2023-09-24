Сплошная череда неловкостей: разочарование Запада в Зеленском набирает обороты

Фото, видео: www.globallookpress / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

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В политической элите Вашингтона меняются настроения. Президент Украины ничего не показал на поле боя за лето, несмотря на всю американскую и европейскую поддержку.

Гордость американского военпрома самый современный истребитель армии США — F-35 Lightning II попал в неловкую ситуацию. Потерпел аварию и пропал. Причем больше, чем на сутки. Без шуток крылатая машина улетела в неизвестном направлении, перед этим катапультировав пилота.

Конечно, F-35 обладает технологией малой заметности, но это же не самолет-невидимка в прямом смысле слова. Однако военные обращались к местным жителям с объявлением, если кто видел наш самолет, дайте знать. Они и рассказали: мол, да, видели, пролетал, причем кверху брюхом, а потом был «бум». Обломки нашли в 180-ти километрах от авиабазы.

К Пентагону много вопросов, но он хранит молчание об обстоятельствах ЧП. В единственном официальном заявлении случившееся описывают словом «mishap», что переводится — как неудача. Причем, в таком легком смысле. Не катастрофа, не авария, а так… Когда телефон или кошелек потерял. А ведь это самый дорогой истребитель США стоимостью 160 миллионов долларов, как бюджет какого-нибудь города.

Mishap — слово, которое буквально врывается в политический американский лексикон, на этой же неделей такой же «неудачей» газета The New York Times объяснила удар ракетой по украинскому селу Константиновка. Власти Украины и лично Зеленский обвинили, конечно, российскую армию. Но расследование показало — это была украинская ракета, и тогда удар превратился в несчастный случай, неудачу. Бывает.

Сколько было таких уже «неудач» с украинскими ракетами, которые били по мирным городам, в том числе по своим. Но впервые именно американские журналисты провели, доказали, что Зеленский врет. И такому внезапному прозрению есть только одно объяснение. Разоблачение вышло ровно накануне визита президента Зеленского в США на Генассамблею ООН и в Вашингтон.

А почему сейчас сдирают позолоту? Потому что в политической элите Вашингтона меняются настроения. Зеленский ничего не показал на поле боя за лето, несмотря на всю западную поддержку.

«Украинский проект» как чемодан без ручки и бросить жалко и тащить все тяжелее. Может про него вскоре напишут что это тоже mishap, неудача. Подумаешь. Вполне может быть, что это последняя гастроль для президента Зеленского и его команды. Корреспондент «Известий» Максим Прихода следит за происходящим из штаб-квартиры ООН.