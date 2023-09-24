НАТО может отправить свои войска на Украину после разгрома ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Мировые эксперты отмечают справедливость заявлений Москвы, что она уже сейчас противостоит Североатлантическому альянсу.

НАТО может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за поражений Вооруженных сил страны (ВСУ) в зоне спецоперации. Такое мнение в статье для издания Asia Times высказал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Он заявил, что РФ справедливо считает, что она ведет бой с Альянсом, а Киев — это только посредник в большом противостоянии.

«К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска», — пишет Брайен.

Автор материала подчеркнул, что в зоне боевых действий уже сейчас работают военные советники НАТО. Ту же картину можно было наблюдать во Вьетнаме, но потом туда прибыли войска США. Теперь же, если президент Штатов Джо Байден будет переизбран, ждать американских солдат на Украине долго не придется, они в очередной раз бросятся «спасать» раздираемое войной государство. Но только теперь конфликт охватит всю Европу.

Контрнаступление ВСУ на трех направлениях, в которое щедро вложились представители НАТО, продолжается четвертый месяц. Украинских боевиков обучали инструкторы блока, в подразделениях — натовская техника и бронемашины. Однако ожидаемых результатов нет. Российские войска не просто не разгромлены, их не удается выдавить из укрепрайонов, не получается пробить оборону, потери киевского режима и Альянса грандиозны.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ.