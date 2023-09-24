Бывшая невеста покойного актера Вячеслава Гришечкина обвинила его близких во лжи

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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После смерти заслуженного артиста поползли неприятные слухи — о его алкоголизме, скандальном поведении дочери и коллеги по сериалу «Счастливы вместе» Юлии Захаровой на похоронах.

Бывшая возлюбленная и несостоявшаяся невеста покойного актера Вячеслава Гришечкина продюсер Диана Бичарова резко ответила на неприглядные слухи, вьющиеся вокруг его имени. В интервью изданию Starhit.ru она прошлась по всем сплетням, курсирующим в СМИ, в том числе, благодаря близким людям умершего. И первый из них — о его алкоголизме. Известно, что после смерти жены в 2017-м Гришечкин действительно впал в глубокую депрессию и запил, но позже прошел успешную реабилитацию.

В последние месяцы заслуженный артист испытывал проблемы с сердцем. Поэтому и был госпитализирован, но помочь ему врачи так и не смогли. Бичарова утверждает, что спиртное не при чем. Она считает, что неприятными наговорами его якобы друзья просто добиваются публикации собственного имению

«Каждый ищет возможность напомнить о себе, опорочить человека, рассказать, как он якобы бомжевал на лавочках в пьяном угаре! А кто это говорит? Человек, который от силы видел Славу на каких-то общих тусовках один-два раза? Прям близкий друг?!» — возмущается продюсер.

По словам бывшей невесты, не планировал Гришечкин и бежать из Москвы: у него была масса творческих планов и незавершенные крупные проекты. Кроме того, он регулярно выступал перед солдатами в частях и госпиталях. Что же касается поведения на похоронах пьяной коллеги актера по сериалу «Счастливы вместе» Юлии Захаровой и якобы произошедшей стычке между его дочерью Ольгой и самой Бичаровой… Такие вещи вообще стыдно обсуждать, уверена собеседница издания. Она призналась, что приходит в ужас от новостей.

«Я выразила ей соболезнования, она их приняла, мы обменялись парой фраз — и на этом наше общение закончилось. Волосы она мне не выдрала, как все бы хотели. На самом деле Ольга очень переживает из-за всей этой ситуации и слухов про ее отца», — сказала Диана.

Завершила она рассказ сплетней о собаке Гришечкина по кличке Беня, которая якобы осталась никому не нужной. Любимый питомец, заявила Бичарова, был спасен покойным хозяином из приюта, а теперь заботу о нем на себя возьмет директор актера Максим Миллер. Женщина назвала все неоднозначные признания «друзей» артиста полным бредом и игрой на публику. И выразила горькое сожаление, что смерть хорошего человека превратили в «цирк и клоунаду».

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