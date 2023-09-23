В Мали при заходе на посадку разбился самолет
Фото: www.globallookpress.com / Ezekiel Taiwo
Пока доподлинно неизвестно, кому принадлежал упавший самолет.
Согласно информации, опубликованной на новостном портале Malijet, произошла авиационная катастрофа в аэропорту города Гао, расположенного в восточной части Мали.
По данным очевидцев, самолет разбился при заходе на посадку и вскоре загорелся. Опубликованная в сети фотография показывает горящий фрагмент воздушного судна.
Однако пока нет никакой информации о возможных жертвах или других подробностях происшествия. Также пока неизвестно, кого перевозили на борту воздушного судна. В сети расходятся споры о том, кому принадлежит самолет.
На месте происшествия работают пожарные, проводятся необходимые меры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США разбился истребитель F-35B.