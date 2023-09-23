В Мали при заходе на посадку разбился самолет

Фото: www.globallookpress.com / Ezekiel Taiwo

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Пока доподлинно неизвестно, кому принадлежал упавший самолет.

Согласно информации, опубликованной на новостном портале Malijet, произошла авиационная катастрофа в аэропорту города Гао, расположенного в восточной части Мали.

По данным очевидцев, самолет разбился при заходе на посадку и вскоре загорелся. Опубликованная в сети фотография показывает горящий фрагмент воздушного судна.

Однако пока нет никакой информации о возможных жертвах или других подробностях происшествия. Также пока неизвестно, кого перевозили на борту воздушного судна. В сети расходятся споры о том, кому принадлежит самолет.

На месте происшествия работают пожарные, проводятся необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США разбился истребитель F-35B.