«Как собака старая»: Айза раскритиковала Шуру за его неадекватное поведение

Айза раскритиковала Шуру за его неадекватное поведение в адрес Вали Карнавал

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Бывшая жена Гуфа жестко прошлась по артисту. Таким образом она встала на защиту Вали Карнавал. Что сказала женщина?

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза жестко прошлась по певцу Шуре. Все дело в том, что артист очень сильно нагрубил видеоблогеру и исполнительнице Вале Карнавал на съемках телешоу. Он даже довел девушку до слез.

Айза не выдержала такого поведения и жестко ответила на поведение Шуры. Слова бывшей жены Гуфа процитировал портал StarHit.

«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура!» — сказала Айза.

Экс-супруга Гуфа добавила, что некоторым звездам пора перестать вести себя, как маленькие дети и наконец-то вырасти.

«Мужику 50 лет — огрызается, как собака старая, хамит и считает себя лучше других», — заявила Айза.

Она отметила, что уходить со сцены надо достойно, а не искать остатки славы на сомнительных шоу. От таких знаменитостей нет никакой полезной инициативы и добрых дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза осталась в восторге от бывшей девушки Петрова.