Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов сообщил о предстоящей свадьбе

Фото: Фомичев Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

У артиста есть двое сыновей от первого брака с актрисой Екатериной Директоренко, которые остались с матерью.

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов заявил, о том, что сделал предложение руки и сердца своей новой девушки Ольге, с которой познакомился благодаря их общим друзьям. Об этом актер рассказал в эфире одного из Youtube-шоу.

Еще совсем недавно пара проводила долгие вечера за романтическими беседами. Емельянов подарил возлюбленной обручальное кольцо.

«Было банально. Я знал, что она, как и любая девушка, этого хочет», — отметил актер.

По словам Емельянова, дату свадьбы пара еще не назначила. Однако, в планах у Кирилла и Ольги уже зародилась оригинальная идея, подробности которой они держат в секрете.

«Мы как-то ее очень глобально нафантазировали, что она пока не входит в семейный бюджет. Я просто купил хорошее кольцо», — объяснил артист.

Емельянов всячески восхищается невестой и утверждает, что в отношениях с ней легко и свободно, ведь Ольга никогда не указывает на недостатки, но молча и с огромной мудростью подводит любую, казалось бы, неразрешимую ситуацию к тому, чтобы актер мог сам все исправить.

«Она знает о моих недостатках, но никогда об этом не скажет. Она никогда не настраивает меня против кого-либо. Она просто сделает так, чтобы я все сам исправил. Никогда не будет тыкать пальцем», — подчеркнул Кирилл.

Актер Емельянов всячески восхищается невестой. Instagram* / otec_kirill

Артист также сообщил, что его сыновья все еще не знакомы с Ольгой. Пока не подвернулся удачный случай. Емельянов признал, что большую часть свободного времени он проводит рядом с невестой.

«Я думал, что все оставил там, в прошлом браке. Но мне не надоедает и не скучно», — радостно поделился актер.

О своем прошлом разводе Кирилл говорит с сожалением и уверяет, что расстаться с Екатериной следовало гораздо раньше, но артист слушал друзей и родных, которые настаивали на сохранении отношений.

«Это было неправильно. Мы уже были два разных человека, живущие разными интересами», — резюмировал Кирилл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус высмеяла женитьбу Александра Петрова.