После концерта Саруханова умер основатель фонда «Добродетель» Юрий Косов

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Мужчина умер после рок-концерта.

В Москве ушел из жизни основатель благотворительного фонда «Добродетель» Юрий Косов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Точная причина смерти и ее обстоятельства в настоящий момент выясняются. Как передает источник со ссылкой на оперативные службы, тело мужчины нашли в раздевалке на полу после концерта Игоря Саруханова.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в пятницу, 22 сентября, вечером на Новинском бульваре. В раздевалке в отеле, где состоялся квартирник рок-певца Игоря Саруханова, на полу без сознания обнаружили Юрия Косова. Прибывшим на место медикам не удалось его спасти, они констатировали смерть. По предварительной информации, 62-летнему Косову резко стало плохо, он упал, ударился и умер.

Юрий Викторович Косов — писатель, лайф-коуч и создатель благотворительного фонда «Добродетель», который развивает социальные проекты, помогающие раскрытию детских талантов.

Накануне 5-tv.ru писал, что российский писатель Андрей Тавров скончался по дороге в больницу.