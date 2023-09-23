Угроза номер один: ВСУ могут свергнуть Зеленского из-за больших потерь

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Украинских военнослужащих становится все меньше и меньше. Им это не нравится и они готовы начать военный мятеж против президента страны. Кто еще готов приложить руку к госперевороту в Незалежной?

В президенте Украины Владимире Зеленском разочаровались не только западные союзники, но и свои же войска. ВСУ уже устали нести потери. Из-за этого они готовы свергнуть лидера государства.

Главной силой в военном мятеже могут стать офицеры, генералы и полковники среднего звена ВСУ. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на шоу Ask the Inspector в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности», — заявил военный эксперт.

Также бывший разведчик отметил, что свергнуть Зеленского могут захотеть не только военнослужащие, но и приближенные к нему люди.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предсказали Зеленскому мрачное будущее.