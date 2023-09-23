Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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ВС РФ подбили бронетехнику с гражданами Германии. Кто они? Наемники или военнослужащие?

Разведчики ВС РФ в зоне СВО уничтожили танк Leopard, который передали Украине. Вот только экипаж состоял не из боевиков ВСУ, а полностью из немецких военнослужащих. Об этом рассказал командир разведгруппы на Запорожском направлении с позывным «Легенда» информационному агентству РИА Новости.

«Когда мы остановили их очередной „мясной“ штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР — Прим. ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять „языка“. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли», — рассказал «Легенда».

Он отметил, что хорошо владеет немецким и смог поговорить с выжившим танкистом. Когда раненный боец из Германии очнулся он закричал: «Нихт шиссен» (не стреляйте — Прим. ред.).

Их разговора удалось выяснить, что экипаж танка оказался не наемниками, а военнослужащими Бундесвера. Все они были из одной роты. Пока немецкому военнослужащему оказывали помощь, он назвал свою бригаду и место ее положения.

По итогу врач не смог спасти военного Бундесвера и тот скончался из-за тяжелых ран.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru показывал, как танки Т-80 и ЗРК «Оса» разносят позиции ВСУ.