Сальдо официально вступил в должность губернатора Херсонской области

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Политик принес присягу и произнес патетическую речь.

Исполнявший обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо официально вступил в должность. Соответствующей новостью сам новоиспеченный руководитель региона поделился в Telegram.

В начале сентября в регионе проходили выборы на должность главы региона. Победу в них одержал Сальдо. Свои голоса за кандидата отдали депутаты региональной думы по итогам тайного голосования. Конкурентами политика были Иван Шумаков и Игорь Шепелин.

В субботу официально стало известно, что Сальдо принял присягу и вступил в должность руководителя региона. Уже после торжественной церемонии он произнес патриотическую речь, в которой отметил, что намерен верой и правдой исполнять данные ранее обещания.

По его словам, все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года, а также озаботятся вопросами по повышению уровня жизни жителей региона.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области», — обратился он в социальных сетях.

Состоявшиеся выборы стали первыми в новом формате после вступления Херсонской области в состав РФ. Обязанности врио региона Сальдо исполнял с октября 2022 года.

Херсонская область официально вошла в список субъектов РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Сальдо принял участие в выборах в Госдуму.