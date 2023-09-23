«Ты никому там не нужен»: Охлобыстин спустил всех собак на сбежавших из России коллег

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Артист предрек опальным знаменитостям скорое возвращение на Родину.

С момента отъезда из России целого ряда знаменитостей прошло больше года. С тех пор некоторые из них на собственной шкуре прочувствовали, насколько тяжело реализоваться вне пределов своей Родины, а некоторые - уже даже успели вернуться назад.

В интервью для KP.RU печальную судьбу сбежавших артистов подсветил Иван Охлобыстин. По словам актера, наговорившие лишнего на Родине деятели искусств уже успели прочувствовать собственную ненужность за пределами РФ, а значит, совсем скоро можно ждать их возвращения. Вот только принять и простить публика сможет далеко не всех.

«Это большая иллюзия, что ты приедешь в Голливуд или еще куда-то и будешь там нужен. Ты никому там не нужен. Жизнь может нами крутить по-разному, но объективно — люди творческих профессий там не нужны. Это другая аудитория, другая социальная среда, поэтому артист никогда не передаст то, что действительно чувствуют люди там, куда они переехали. Они знают только то, чем живем мы, чем сами жили до этого», — объяснил он.

По словам Охлобыстина, беглецы предали саму суть своей профессии — поддерживать зрителя в трудные времена, вдохновлять поклонников на свершения. Только избранным удастся отмыться от позора и вновь завоевать любовь публики. Остальным грозит полное забвение, подмечает он.

«Надеюсь, что большинство из них опомнится. Творческий человек может быть нужен только на Родине. Основная задача человека искусства — вдохновлять на подвиг, на реализацию, на преодоление. Где-нибудь в провинции мальчик или девочка, сидящие у телевизора, будут смотреть фильм и мечтать о том, что и они тоже будут как герой на экране», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Михалков выступил против проката фильмов с артистами-беглецами.