Все перипетии в прошлом: чем завершился скандальный развод Кевина Костнера

Актер Кевин Костнер окончательно развелся с женой и будет платить алименты

Фото: www.globallookpress.com / Isabelle Vautier

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Нового витка разборок фанаты могут не ждать?

В скандальном разводе Кевина Костнера и Кристины Баумгартнер поставлена точка. Семейные разборки 68-летнего голливудского красавца неожиданно получили новый поворот. Вместо новой волны распрей Костнер неожиданно свернул бурную деятельность: теперь актер — официально холостяк.

По информации TMZ, уже в начале ноября журналисты предвкушали новую волну скандалов и выяснений отношений между актером и Баумгартнер. Однако в конце недели официальные представители внезапно объявили, что экс-супруги пришли к соглашению, официально оформив расторжение брака. В ближайшем окружении актера сообщали, что Костнера порядком измотали постоянные разборки. Именно этот фактор стал определяющим в юридическом финале семейных отношений.

Еще до недавнего момента Баумгартнер собиралась оспаривать практически каждый пункт брачного договора. Именно это подтолкнуло Костнера прекратить скандал и частично пойти на уступки.

Напомним, что главным итогом развода стал тот факт, что Баумгартнер не удалось добиться отмены брачного контракта. Более того, судья счел, что на протяжении долгого времени женщина занималась вымогательством, а при повторном оспаривании она документа она и вовсе должна будет выплатить экс-супругу миллион долларов моральной компенсации и судебные издержки сверху.

Вдобавок суд отказался удовлетворить требование Кристины о выплате 900 тысяч долларов (почти 87 миллионов рублей — Прим. ред) издержек, потраченных на работу юристов. Теперь Костнер будет перечислять бывшей супруге алименты на трех общих детей в размере 63 тысяч долларов в месяц (почти 6 миллионов рублей — Прим. ред).

Ранее 5-tv.ru писал, почему Баумгартнер подала на развод с Костнером.