Фото: Reuters / STRINGER

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Российским войскам успешно удается сдерживать атаки украинских неонацистов.

Положение украинской армии усугубляется день ото дня. Только за последнее время неонацисты понесли очередные потери на работинском и донецком направлении, а теперь стало известно, что ВСУ несут потери и под Клещеевкой. Бойцам России уже на протяжении долгого времени удается сдерживать попытки оппонентов форсировать ход боев.

Как рассказал журналистам РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов украинская армия несет большие потери на Клещеевке под Артемовском. Параллельно с этим Зеленский все еще не оставляет попыток доказать США и остальному миру, что держит ситуацию под контролем, однако этот факт явно расходится с реальностью.

«Зеленский и его подчиненные о том, что Клещеевка у них полностью под контролем, заявляют с 4 июня, <…> но, как мы знаем, до сих пор Клещеевка не находится под контролем украинских формирований», — сказал Алаудинов.

По словам командующего вооруженными силами, российская армия держит на строгом контроле «серую зону» неподалеку от населенного пункта. Все попытки маневра ВСУ жестко пресекаются.

«Оставшаяся часть высот находится под нашим контролем и часть Клещеевки — тоже под нашим контролем. Есть серая зона, которая между нами, если противник туда заходит — мы его выбиваем, если мы туда заходим — они нас выбивают», — добавил он.

Не так давно российские военные отразили и две атаки ВСУ у Работино. Отпор получили сразу две механические бригады.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал об огромных потерях ВСУ у Работино.