«Вызывает закупорку»: врач раскрыл неожиданные последствия «хруста» шеей

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В каких случаях на незначительную проблему стоит обращать внимание?

Привычка «хрустеть» шеей может спровоцировать серьезные мышечные спазмы и даже инсульт. Незначительный симптом порой указывает на серьезные проблемы в организме, игнорировать которые крайне чревато.

На что стоит обращать внимание, чтобы избежать беды, журналистам поведал невролог Владимир Белаш. По его словам, привычка «хрустеть» шеей чаще всего появляется, когда человек регулярно сталкивается с мышечным напряжением. Чтобы избавиться от неприятных ощущений в теле, пациент начинает вертеть головой, что иногда чревато микротравмами, пишут «Известия».

В случае резкого движения, предупреждает доктор, велик риск спазмировать мышцы еще сильнее: в таком случае, нарушение шейного кровотока приводит к недостатку питания мозга, а это, в свою очередь, может привести к инсульту.

«Есть риск травмы (сдавления) позвоночной артерии, которая проходит в костном канале, образованном шейными позвонками. Особенно опасно, если в этой артерии есть атеросклеротические бляшки. При сдавлении бляшка повреждается, от нее отрывается кусочек. Он попадает в сосуды головного мозга, вызывает их закупорку, а это может стать причиной инсульта», — предостерегает невролог.

Пренебрегать болями в шее крайне нежелательно, напоминает доктор. Особенно важно обращать внимание на них людям пожилого возраста: в силу физиологических изменений любые тревожные звоночки должны стать сигналом к консультации со специалистами.

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