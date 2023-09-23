«Много чего обещают»: в США отреклись от Украины

Конгрессмен Уолтц: Украина больше не получит ни одного карт-бланша от США

Фото: www.globallookpress.com / Peter Kneffel

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Как администрация Байдена загнала себя в тупик?

Политика поддержки Киева привела Белый дом к провалу. Таким заявлением в разговоре с Fox News поделился Майкл Уолтц — член палаты представителей от Флориды. В связи с этим, добавил политик, Украине больше не будут давать карт-бланш.

По словам конгрессмена, лидер Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден допустил ошибку в разрешении украинского кризиса. Из-за этого Вашингтон оказался в политическом тупике без конкретного плана действий. Администрация президента не до конца понимает интересы Америки в конфликте между Россией и Украиной.

Уолтц также добавил, что Байден требует от американцев жертвовать своим благосостоянием. В то же время жители Европы не идут на подобные жертвы. При этом политик сам в одно время выступал за передачу вооружений и денег Киеву.

«Так что они все много чего обещают, толкают грандиозные речи — вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю», — раскритиковал европейцев Уолтц.

Он подчеркнул, что у США много внутренних проблем, вроде роста цен на топливо. Однако Байден лишь усугубляет их, перекладывая на американцев ответственность остальных стран.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистов смутило странное поведение Зеленского в США. Украинский президент игнорировал вопросы прессы и постоянно оглядывался.