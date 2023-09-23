Без оглядки: почему из Украины бегут женщины-фармацевты

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Чем напуганы работницы сферы здравоохранения?

Из Украины массово бегут женщины-фармацевты. Такой новостью поделились различные иностранные СМИ.

По данным источников, причиной их отъезда стала постановка на воинский учет. Прямо сейчас с мест работы уволились тысячи сотрудниц аптек. Большинство из них пытаются пересечь границу с Европой. На Украине все острее становится вопрос, кто будет работать вместо сбежавших женщин.

«Мне в панике звонят владельцы аптек — не знают, что делать, и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины», — заявила Елена Прудникова, глава украинской ассоциации «ФармРада».

Некоторое время назад Федор Вениславский, член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, заявил, что фармацевты и женщины медики должны встать на воинский учет до 1 октября. При этом, власти не будут ограничивать их выезд за границу.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ задержала священника в Одессе, который помогал украинцам бежать в Европу. Свои услуги мужчина оценил в 4,5 тысячи долларов.