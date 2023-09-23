Египет опроверг сообщения об отказе от российской пшеницы
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Коммерческие отношения двух стран развиваются гладко.
Египет не отказывался от закупок пшеницы из России, слухи об этом не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил помощник министра снабжения государства Ибрагим Ашвами в беседе с телеканалом RT Arabic.
«Сообщение совершенно не соответствует действительности», — заявил Ашвами.
Чиновник также подчеркнул, что экономические отношения между Россией и Египтом развиваются планомерно.
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