Египет опроверг сообщения об отказе от российской пшеницы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Коммерческие отношения двух стран развиваются гладко.

Египет не отказывался от закупок пшеницы из России, слухи об этом не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил помощник министра снабжения государства Ибрагим Ашвами в беседе с телеканалом RT Arabic.

«Сообщение совершенно не соответствует действительности», — заявил Ашвами.

Чиновник также подчеркнул, что экономические отношения между Россией и Египтом развиваются планомерно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем Россия стала мировым лидером.