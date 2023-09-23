Теперь только на автобусе: цены на топливо в Европе сильно выросли

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Что стало причиной резкого подорожания?

Цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну. Такой новостью поделилось издание The Guardian.

Причиной этому стал временный запрет России на экспорт бензина и дизельного топлива во все страны за пределами четырех бывших советских республик, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Таким образом правительство страны намерено стабилизировать внутренний рынок.

«Временные ограничения будут способствовать насыщению топливного рынка, что, в свою очередь, приведет к снижению цен для потребителей», — говорится в заявлении Кремля.

В материале отмечается, что в последние месяцы Россия столкнулась с нехваткой бензина и дизельного топлива. Оптовые цены на топливо резко выросли, хотя розничные еще пытаются сдержать в соответствии с официальной инфляцией. К примеру, стоимость нефти марки Brent в четверг выросла на 1% до 94 долларов.

В России ограничили экспорт бензина и дизельного топлива

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с лета биржевая стоимость топлива несколько раз обновляла рекорды стоимости. К примеру, в свердловской области местным фермерам и чиновникам пришлось обращаться в антимонопольную службу.