В Запорожье прогремели не менее четырех взрывов

Рогов: в городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Объявлена воздушная тревога.

В городе Запорожье, временно оккупированном киевским режимом, прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье и пригороде громко. В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов», — опубликовано в сообщении.

Рогов также отметил, что украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в городе и за его пределами, а именно это представляет самую большую опасность для мирных граждан, потому что нельзя исключать падение обломков в зону жилого сектора.

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