Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Что неизвестные вынесли из поместья модельера?

Со счетов покойного модельера Вячеслава Зайцева пропали все деньги. Об этом в интервью изданию «Страсти» рассказал его сын — Егор.

Мужчина отметил, что помимо денег, кто-то «обчистил» дом кутюрье. В имении обнаружилось множество коробок от именитых брендов, вроде «Тиффани» и «Картье». Однако все они пустые. Зайцев-младший намерен выяснить, что же произошло с имуществом отца. Однако в полицию обращаться он не хочет.

«Я вступил в наследство и несколько месяцев занимаюсь возрождением Дома Моды и устраняю проблемы в заброшенном доме в Каблуково. <…> Я „Ночной Волк“ — мы не пишем заявления в органы», — отметил сын знаменитости.

Клялась в верности: сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за несколько дней до смерти Зайцев хотел завещать внучке Марусе усадьбу в Каблуково. Однако девушка не взяла трубку. Как отметил помощник кутюрье, юридически она не является родственницей модельера, так рождена несовершеннолетней девушкой вне брака.