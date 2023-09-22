После предательства замуж уже не вышла: ушла из жизни вторая жена Райкина

Фото: Кадр из к/ф «Юбилей Данте», реж. Гюльбаниз Азимзаде, 1978 г.

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Актрисе и художнице Алагез Салаховой было 70 лет.

В возрасте 70 лет в Баку умерла вторая жена Константина Райкина — советская художница и актриса Алагез Салахова. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Актриса умерла еще 19 сентября, но о смерти стало известно только сегодня. Ее похоронили на Ясамальском кладбище в Азербайджане. После развода с Райкиным, Салахова очень долго болела и переживала из-за его измены с актрисой Татьяной Веденеевой, замуж второй раз она так и не вышла.

Сради самых известных ее актерских работ — фильм «Перед закрытой дверью» с Александром Калягиным и «Другая жизнь» с Ириной Купченко. В кино она снималась совсем недолго.

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