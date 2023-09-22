Театральный режиссер Александр Никаноров пропал в Санкт-Петербурге

Фото: ВКонтакте / Александр Никаноров / norovnika

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Он не выходит на связь уже несколько дней.

В Санкт-Петербурге пропал театральный режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным журналистов, мужчина уже несколько дней не выходит на связь. В данный момент о его местонахождении ничего неизвестно. Семья режиссера объявила поиски, по словам родственников, он уехал из дома не велосипеде, а телефон с собой не брал.

Александру Никанорову 40 лет, с 2014 года он работает в Большом драматическом театре. На его счету несколько известных драматических спектаклей — «Люблю», «Затмение», «Гроза».

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