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Неудачи ВСУ на фронте будут только расти с каждым днем.

Будущее президента Украины Владимира Зеленского находится под завесой тумана из-за серьезных поражений украинской армии на фронте. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue works.

«Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом», — сказал он.

По его мнению, украинское правительство ждет неминуемый крах, так как коллапс Вооруженных сил Украины (ВСУ) произойдет рано или поздно.

Риттер считает, что украинского лидера могут отстранить от власти уже в ближайшее время. Кроме того, что ВСУ несут большие потери, он указал на то, что страна полностью разорена и все глубже погружается в украинский кризис.

«Я думаю, что будущее для него очень мрачное», — заключил он.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский не сдержал себя. Вспышка гнева произошла прямо во время заседания Совета безопасности ООН. Таким поведением политик породил еще более напряженные отношения со своими поставщиками вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде Украины заявили, что киевские власти заигрались.