«Братства больше нет»: почему Польша желает эскалации конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Варшава больше не вернется к прежним отношениям с Киевом.

Власти Польши заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил в интервью Do Rzeczy политолог Павел Мусялек.

Он отметил, что в обществе чувствуется усталость от конфликта. Кроме того, в Польше «непростая экономическая ситуация». Из-за этого польские политики не мотивированы на разрешение кризиса, а даже наоборот, жаждут его эскалации, утверждает эксперт.

Он прогнозирует, что после предвыборной кампании Варшава больше не вернется к прежним отношениям с Киевом, так как правящие элиты обеих стран настроены на недружественные отношения.

Правящей партии Польши предрекли крах из-за конфликта с Украиной

«Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет», — заявил Мусялек.

Связь Польши и Украины стала натянутой после того, как Варшава приняла решение продлить эмбарго на ввоз украинского зерна.

После начала спецоперации через Польшу, Словакию и Венгрию был проложен транзит украинской сельскохозяйственной продукции. Зерно предполагалось доставлять в другие страны, но по факту оно вышло на рынок Восточной Европы и лишило местных стран заработка. До этого момента земледельцы чувствовали себя отлично, законодательно им были даны лучшие условия для процветания. Власти осознали, что их производители под ударом и продлили запрет на поставки из Незалежной. Разочарованный Киев тут же пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО), чем крайне расстроил бывших друзей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко объяснил, почему Польша начала критиковать Украину.