В жуткой аварии с фурой в Калужской области погибла мать с двумя детьми

Два ребенка и женщина погибли в аварии с фурой в Калужской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Легковую машину сильно помяло от удара с грузовиком.

На трассе в Калужской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли женщина и два ребенка. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

Легковую машину смяло от удара с грузовиком. На дороге виднеется множество обломков, среди которых также детские вещи. На месте работают сотрудники спецслужб: чтобы извлечь из искореженной машины тела погибших, им приходится резать автомобиль специальным оборудованием.

Все произошло неожиданно: женщина за рулем автомобиля выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. От удара она скончалась на месте. Погибли также два ребенка пяти и семи лет. Известно, что третий малыш выжил, но получил тяжелые травмы.

Водитель грузовика рассказал, что легковушка резко выехала на встречную полосу перед его автомобилем, и он не смог избежать столкновения.

Ранее 5-tv.ru показывал, как бетономешалка разорвала на части легковушку под Мурманском.