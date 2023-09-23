«Была фавориткой»: Киркоров впервые рассказал о возможной женитьбе на Романиди
Филипп Киркоров заявил, что мать хотела женить его на певице Миле Романиди
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Музыканты встречались в студии на Таганке и не только.
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров впервые сообщил о возможной женитьбе на коллеге по цеху, известной певице Миле Романиди. Такие слова артиста приводит KP.RU.
«Мама все время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой», — заявил он.
По воспоминаниям самой Романиди, мать Киркорова признавала, что у обоих артистов хорошо «сливаются голоса». Известно, что в свое время музыканты встречались в студии на Таганке. К слову, совсем недавно певица устроила вечеринку именно на той самой улице. На мероприятие пришел артист, который преподнес ей большой букет цветов.
Мила Романиди.
Прежде бывший диджей певца и его близкая подруга Катя Гусева рассказала, что поп-король намерен в скором времени сыграть свадьбу. Но личной встречи с его избранницей пока что не было. По словам самого Филиппа Бедросовича, он не одинок и, более того, он повстречал женщину своей мечты. Однако ее личность раскрывать не стал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Киркорова описала его возлюбленную и рассказала о свадьбе.