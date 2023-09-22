Проверьте свои знания сериала «Друзья»: семь звездных камео в культовом ситкоме

Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994г.

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Кто-то из них высмеивал сам себя, а кто-то попал в сериал из-за проигрыша в споре.

Сегодня день рождения у легендарного сериала «Друзья». 22 сентября 1994 года в свет вышла первая серия ситкома о шести молодых людях в Нью-Йорке. Однако, несмотря на всенародную любовь и признание, даже преданные фанаты могут не знать, что помимо актеров первого и второго плана, в комедии также снимались и звезды мирового масштаба. В годовщину создания шоу, 5-tv.ru вспоминает семь звездных камео из сериала «Друзья».

1. Дэнни ДеВито (Сезон 10, эпизод 11)

Добродушный итало-американец ДеВито появился в шоу в свойственной ему комедийной роли. По сюжету серии, Фиби устраивает девичник, на который она и ее подруги решают вызвать стриптизера. Однако, вместо подтянутого красавца, на вызов приезжает пухленький Дэнни. В ответ на изумление девушек, гость рассказывает, как же трудна его работа, и даже немного плачет.

Дэнни Де Вито. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

2. Гари Олдман (Сезон 7, эпизоды 23-24)

Талантливый и экспрессивный британец воплотил в сериале образ очень похожий на него самого. Олдман играет роль знаменитого в мире ситкома актера Ричарда Кросби. Его характерной особенностью является чрезвычайная экспрессивность, из-за которой он сильно плюется во время диалогов, а его плевки попадают прямо в бедного Джоуи, которому посчастливилось сняться с ним в кино.

Гари Олдман. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

3. Вайнона Райдер (Сезон 7, эпизод 20)

Вайнона Райдер, чей пик карьеры как раз пришелся на расцвет «Друзей», появилась в сериале в роли подруги Рэйчел по колледжу. Рэйчел рассказывает Фиби, что в студенческие годы, у них с Вайноной после распития спиртного произошел интересный инцидент…

Вайнона Райдер. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

4. Брюс Уиллис (Сезон 6, эпизоды 21-23)

В шоу засветилась и звезда боевиков 90-х. Проиграв спор с Мэтью Перри, исполняющим роль Чендлера, Брюс был вынужден бесплатно сняться в одном из эпизодов сериала. Актер исполнил роль отца Элизабет (подруги Росса), у которого завязываются отношения с Рэйчел. Весь свой гонорар Уиллис отдал на благотворительность.

Брюс Уиллис. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

5. Жан-Клод Ван Дамм (Сезон 2, эпизод 13)

Еще одна легенда 90-х не просто появилась в камео, но и знатно прошлась по своему образу. Ван Дамм сыграл гротескно самовлюбленную версию самого себя, на протяжении всей серии ухлестывая за женщинами, а в конце получая поцелуй от Рэйчел и Моники. Серия была приурочена к «Суперкубку», в ней также появилась и другая звезда — Джулия Робертс.

Жан-Клод Ван Дамм. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

6. Джулия Робертс (Сезон 2, эпизод 13)

Появившаяся в одной серии с Жан-Клод ван Даммом Робертс, на момент выхода серии была самой большой знаменитостью, побывавшей на съемках ситкома. Актриса сыграла бывшую одноклассницу Чендлера, которая мстит ему за то, что он издевался над ней в школе. В конце эпизода она оставляет бывшего обидчика голышом в туалете ресторана.

Джулия Робертс. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

7. Брэд Питт (Сезон 8, эпизод 9)

Закрывает список звездных камео главный любимчик всех женщин. Будучи мужем Дженнифер Энистон, исполняющей роль Рэйчел, Питт сыграл ее злобного одноклассника. В школе героиня Энистон насмехалась над персонажем Брэда из-за его лишнего веса, однако с годами он преобразился в настоящего красавчика и пришел мстить обидчице.

Брэд Питт. Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

Ранее 5-tv.ru показал, как изменились актеры сериала «Друзья» с момента выхода первой серии.